Der DAX sei heute Morgen bei 12.205 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er starte damit 7 Punkte über dem TS von gestern Abend und 34 Punkte über der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index zunächst wieder über der 12.200 Punkte zu schieben und dort festzusetzen. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.209/11, die 12.221/23 zu erreichen. Denkbar sei, dass es bei 12.221/23 Punkten zunächst nicht weiter gehe und sich Rücksetzer einstellen würden. Schaffe es der DAX über die 12.223 Punkte, so wäre das TH von gestern das nächste Anlaufziel. Auch im Bereich der 12.235 Punkte könnten sich Rücksetzer einstellen. Gelinge es dem DAX, sich über die 12.235 Punkte zu schieben, so hätte er das Potenzial die 12.245/48, die 12.255/57 und dann die 12.265/67 Punkte anzulaufen. An allen Marken könnten sich Rücksetzer einstellen.



Über der 12.267 Punkte-Marke wäre allerdings nicht mehr allzu viel Luft nach oben. Anlaufmarken könnten die 12.275/78 und die 12.286/90 Punkte sein. Das wäre das Maximale, was die Experten dem DAX heute auf der Oberseite zutrauen würden. Was durchaus realistisch sei, wäre ein neues JH.



Könne sich der DAX heute nicht über der 12.200 Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer zunächst bis 12.189/86, bzw. bis 12.174/72 und dann weiter bis zum TT von gestern gehen. Im Bereich der 12.160 Punkte hätte der DAX gute Chancen auf Stabilisierung und Erholung. Würden diese sich nicht einstellen, so wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen, die bis 12.148/46, bis 12.135/33 und dann bis 12.123/20 Punkte gehen würden. Rutsche der DAX unter die 12.120 Punkte, könnten sich die Abgaben fortsetzen. Anlaufmarken wären dann die 12.113/12, die 12.104/00 und dann die 12.089/85 Punkte.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.204/06/11 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.226/31 als auch bei 12.242/52/88 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.179/67/55/33/05 als auch bei 12.054/42/23/01 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 11.984/39 als auch bei 11.906 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts / aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.232 (12.257) bis 12.160 (12.123) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (30.03.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX ist gestern Morgen bei 12.171 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Bereits vorbörslich habe er sich an und mit Eröffnung des Xetra-Handels dann über die 12.200 Punkte geschoben. Die Aufwärtsbewegung sei bis an 12.235 Punkte gegangen, was ein neues JH bedeute. Im Nachgang dessen seien die Notierungen etwas abgebröckelt, der DAX habe sich aber über der 12.161 Punkte stabilisieren und am Nachmittag wieder an die 12.200 Punkte laufen können. Die Bullen hätten einen Xetra-Schluss über der 12.200 Punkte-Marke formatieren können. Nachbörslich sei es dann, wie eigentlich immer, in einer engen Box seitwärts gegangen. Er sei bei 12.198 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.225 Punkte das nächste Anlaufziel bei 12.233/35 Punkte erreichen könnte. Diese Bewegung habe sich am Morgen eingestellt, das Anlaufziel sei perfekt getroffen worden. Das Setup habe damit auf der Oberseite perfekt gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.170 Punkte allerdings nicht an das nächste Anlaufziel bei 12.149/46 Punkten gegangen. Hier hätten in der Summe 11 Punkte gefehlt.Datencheck:Der DAX habe sich gestern wieder ein Stückchen weiter nach oben schieben können. Das neue JH sei wahrscheinlich nur ein Zwischenstopp, um die Bewegung an die OK seines Keils fortzusetzen. Der Xetra-Schluss sei gestern wieder positiv gewesen, damit habe der DAX innerhalb der letzten 13 Handelstage acht Handelstage im Plus abschließen können. Die Range gestern sei mit 74 Punkten allerdings deutlich kleiner als Tags zuvor gewesen. Im März (22 Handelstage) habe der DAX nur einmal ein TH unter der 12.000 Punkte-Marke markiert.Ausblick für den heutigen Handelstag: