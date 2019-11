Aktien von Automobilherstellern oder Zulieferern wie Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) würden am Mittwoch tiefer notieren, nachdem Trump angedeutet habe, dass die Zölle angehoben werden könnten, falls kein Deal mit China zustande komme.



Laut Reuters seien mindestens drei Angebote für eine Mehrheitsbeteiligung an der Aufzugseinheit von thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) abgegeben worden. Allerdings komme nur ein Angebot von einem Unternehmen aus der Branche, bei den anderen beiden handele es sich um Private Equity-Gesellschaften.



Die Deutsche Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) habe eine Erklärung abgegeben, wonach die Kabinengewerkschaft UFO nicht mehr streiken wolle. Man solle sich bereits auf eine Erhöhung der Boni für Flugbegleiter auf der Grundlage des Saisonarbeitsmodells geeinigt haben.



Das Management der Deutschen Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) habe den Start eines Rückkaufprogramms bekanntgegeben. Die Gesellschaft wolle bis zu 25 Mio. Aktien oder 7% des Kapitals zurückkaufen. Das Programm beginne am 15. November und dauere bis Ende Oktober 2020.



Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) habe eine Heraufstufung durch das Bankhaus Metzler erhalten. Die Bank habe ihre Empfehlung von "verkaufen" auf "kaufen" geändert und das Kursziel auf 23 Euro festgelegt. (13.11.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktien eröffneten am Mittwoch tiefer, nachdem US-Präsident Donald Trump auf mehr Zölle hinwies, falls ein umfassender Deal mit China nicht erreicht werden sollte, so die Experten von XTB.Die größten Verluste seien bei Aktien aus Russland, Belgien und Spanien zu beobachten gewesen, während Werte aus Polen und Frankreich am widerstandsfähigsten gewesen seien.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe am Dienstagmorgen die 50-Stunden-Linie verteidigen und später ein neues Jahreshoch ausbilden können. Das hohe Niveau habe jedoch nicht gehalten werden können, da am Abend einige Rückgänge zu beobachten gewesen seien. Am Mittwoch sei die 50-Stunden-Linie erneut getestet worden und die Bullen hätten daraufhin versucht, den Kurs nach Norden zu bringen. Die obere Grenze der Overbalance-Struktur bei 13.300 Punkten bleibe der entscheidende Widerstand. Die oben genannte Marke von 13.220 Punkten diene als kurzfristige Unterstützung, da dort die 50- und 100-Stunden-Linie zu finden seien.