Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Während der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bereits seit Längerem von einem Rekord zum nächsten eilt, hinkte der Kursindex der deutschen Standardwerte - also ohne Berücksichtigung der Dividenden - der beschriebenen Entwicklung hinterher, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dieser Makel sei nun getilgt! Mit 6.401 Punkten sei auch dem Kursindex ein neues Allzeithoch gelungen. Für besonders bemerkenswert würden die Analysten dabei die Tatsache halten, dass das ehemalige Rekordhoch vom April 2015 (6.340 Punkte) mit einem Aufwärtsgap (6.282 zu 6.323 Punkte) übersprungen worden sei. Bereits im Oktober habe das Aktienbarometer eine Kurslücke (6.080/90 Punkte) gerissen. Da auch die Trendfolger MACD und Aroon freundlich zu interpretieren seien, würden die Bullen derzeit das Zepter eindeutig in ihren Händen halten. Im "uncharted territory" ergebe sich aus der 138,2%-Fibonacci-Projektion der Korrektur von April 2015 bis Februar 2016 (7.100 Punkten) eines der wenigen verbliebenen Anlaufziele. Da Kurslücken im Monatschart eine besondere Bedeutung besitzen würden, könnten Investoren die o. g. Gaps auch für ihr Stoppmanagement nutzen. Spätestens ein Schließen der zweiten Kurslücke würde ein "false break" auf der Oberseite offen zu Tage treten lassen. (06.11.2017/ac/a/m)