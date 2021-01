Ausblick: Der Aufwärtstrend sei klar intakt und solange der DAX über dem 10er EMA im Tageschart notiere, sei mit direkt weiter steigenden Kursen zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne die Marke von 14.000 Punkten nachhaltig überwinden und damit auch die wichtige steigende obere Trendlinie im Monatschart erobern. Gelinge dies, könnten die Bullen weiter Kurs auf die obere Trendkanalbegrenzung bei 14.300 Punkten nehmen. Ein Ausbruch aus dem steigenden Trendkanal sei nach dem langen Hochlauf zunächst aber nicht zu erwarten. Abwärtskorrekturen sollten im Bereich oder leicht unter dem 10er EMA auslaufen, um die kurzfristige Stärke beizubehalten.



Die Short-Szenarien: Der DAX schaffe keinen nachhaltigen Anstieg über die Marke von 14.000 Punkten und sacke im weiteren Verlauf wieder nach unten ab. Falle der Index dann auch nachhaltig unter den 10er EMA, sei mit einem Rücklauf zur Unterstützungszone bei 13.460 Punkten zu rechnen. (08.01.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat nun erstmals in der Geschichte die Marke von 14.000 Punkten überschritten und bei 14.007 Punkten ein neues Allzeithoch markiert, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der DAX sei am Vortag zwar wieder etwas tiefer bei 13.968 Punkten aus dem Handel gegangen. Vorbörslich notiere der Index am frühen Freitagmorgen aber wieder deutlich höher im Bereich von 14.060 Punkten. Nachdem die Marke von 14.000 Punkten nun gefallen sei, könnte der DAX weiter Kurs auf die obere Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart bei etwa 14.300 Punkten nehmen. Der DAX notiere über seinem 50er und 10er EMA, was als bullishes Signal zu werten sei. Allerdings habe der Index im Monatschart bisher noch nicht die steigende obere Widerstandslinie überwunden.