Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zuletzt war der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nur bedingt in der Lage sich von der 13.500er Marke nach oben abzusetzen, berichten die Analysten der Helaba.Auf der Habenseite habe die veröffentliche ZEW-Umfrage verbucht werden können. Im Januar habe der Saldo der Konjunkturerwartungen bei 26,7 Punkten nach 10,7 im Dezember gestanden. Die Konsensschätzung habe bei 15,0 gelegen. Bemerkenswert sei einmal mehr gewesen, dass der VDAX von 12,51 auf 12,99 geklettert sei. Eine zunehmende Risikoaversion bei gleichzeitig steigenden Kursen sei nicht alltäglich. Heute stehe in den USA eine Reihe weiterer Quartalsberichte zur Veröffentlichung an.Zwei markante Kurslevels hätten beim DAX zuletzt im Fokus gestanden - die Langfristprojektion bei 13.470 sowie der Kreuzwiderstand bei 13.525. Beide Marken hätten gestern ihren Stellenwert unterstrichen. Erstgenanntes Level sei im Verlauf nur kurzzeitig unterschritten worden. Letztgenannte Marke sei zum dritten Mal in Folge auf Schlusskursbasis überwunden worden. Da insgesamt das Momentum zu wünschen übrig lasse, gelte es weiterhin, eine nachhaltige Impulsbewegung abzuwarten, um eine bessere Analysebasis für zukünftige Engagements zu erhalten. Grundsätzlich gelte jedoch, dass neue Hochs als prozyklisches Signal zu werten seien, wenngleich mit der fehlenden Schwungkraft und den aus technischer Sicht kaum vorhandenen, idealtypischen Begleiterscheinungen, beispielsweise sei der extrem niedrige Wert des ADX genannt, kurzfristig die Gefahr bestehe, dass mögliche Rücksetzer sehr schnell und mit einer großen Preisrange vollzogen werden könnten. (22.01.2020/ac/a/m)