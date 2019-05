Ausblick: In dieser Woche werde ein harter Kampf um die 12.000 Punkte-Marke erwartet. Die Käufer müssten mit aller Kraft einen Tagesschlusskurs unter 11.950 Punkte verhindern, anderenfalls würde ein neues Verkaufssignal drohen.



Die Long-Szenarien: Könne sich der DAX zu Wochenbeginn über der 11.950 Punkte-Marke halten, dann dürfte ein neuer Angriff auf die 12.200 Punkte-Marke folgen. Ein Tagesschlusskurs deutlich über dieser Widerstandslinie könnte die Korrekturbewegung beenden, sodass zeitnah ein neues Jahreshoch über 12.435 Punkte entstehen könnte. In diesem Fall wäre das kurzfristige Ziel an der 12.600 Punkte-Marke zu suchen.



Die Short-Szenarien: Ein Tagesschlusskurs unter der 11.950 Punkte-Marke dürfte ein neues Verkaufssignal aktivieren. Anschließend wäre ein Rückgang bis zur 200-Tage-Linie bei 11.782 Punkten zu erwarten. Knapp unter diesem Kursniveau bei 11.750 Punkten befinde sich noch ein offenes Gap. Nach diesem Gap-Close könnte sich jedoch die Rally-Bewegung fortsetzen. (27.05.2019/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Die letzte Woche war geprägt von Gewinnmitnahmen. Diese beförderten den Deutschen Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) zurück zum EMA50 im Tageschart, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Obwohl sich dort zunächst eine stark bearishe Tageskerze entwickelt habe, hätten die Bullen am darauffolgenden Tag mit steigenden Kursen dagegenhalten können. Doch gegen Handelsschluss hätten auch an diesem Handelstag die Gewinnmitnahmen wieder zugenommen und der Index habe nur noch knapp über der 12.000 Punkte-Marke geschlossen. Das Tageshoch habe am Freitag bei 12.082 Punkten gelegen. Die vielbeachtete Durchschnittslinie EMA50 verlaufe in dieser Woche bei 11.950 Punkten.