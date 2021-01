Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erreichte gestern frühzeitig die BIG PICTURE Horizontale bei 13.597 und konnte sich nach 2-fachem Test der 13.600 abends bis 13.739 nach oben arbeiten, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Bei 13.744 sei ein Widerstand gewesen, der gewirkt habe und den XDAX im Zuge dessen in der Nacht wieder auf Talfahrt zu ca. 13.597/13.596 geschickt habe.



Zu beachten sei der neue Abwärtstrendkanal, speziell dessen untere Begrenzung bei 13.598. Auch 13.597/13.596 seien als zwei starke Unterstützungen zu nennen. Das seien die Positionen des first class Parameters "Kijun" und des unteren Bollinger Bandes im DAX-Tageskerzenchart. Die untere Kanalbegrenzung und die zwei genannten Tageskerzenchartparameter würden Aufschluss darüber geben, ob sich der DAX in geordneten Bahnen verhalten werde, also im Kanal verbleibe, oder ob der DAX seinen Abwärtstrend per Kanalausbruch nach unten hin beschleunige. (26.01.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >