Im Prinzip vollziehe der DAX aktuell einen bullishen Rücklauf an eine vorherige kurzfristige Abwärtstrendlinie und könnte damit in Kürze den Aufwärtstrend mit neuen Rekordmarken krönen und gegebenenfalls auch abschließen.



Die Long-Szenarien: Oberhalb von 13.830 Punkten seien die Bullen weiter im Vorteil und könnten den Index bis an die14.175 Punkte-Marke und darüber an das Kursziel bei 14.280 Punkten antreiben. An dieser Stelle könnte eine weitere Gegenbewegung einsetzen. Werde die Marke dagegen ebenfalls überschritten, lägen die nächsten übergeordneten Kursziele bei 14.380 und 14.500 Punkten. Dort wäre jedoch mit einem vorübergehenden Ende der Rallyphase zu rechnen.



Die Short-Szenarien: Sollte der DAX dagegen nicht mehr deutlich über 14.050 Punkte ansteigen, könnte es sich dort um ein temporäres Hoch gehandelt haben. Abgaben unter 13.916 Punkte wären das erste Indiz für den Beginn einer Korrektur. Diese dürfte zunächst an das Tief bei 13.830 Punkten zurückführen. Ausgehend von dieser kurzfristigen Unterstützung hätten die Bullen dann wieder Gelegenheit, den nächsten Angriff auf das Rekordhoch zu starten. Unterhalb der Marke wäre dagegen mit einem ersten Einbruch bis 13.795 und 13.650 Punkten zu rechnen. (15.02.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nach dem Ausbruch über das bisherige Allzeithoch bei 13.795 Punkten zog der DAX zunächst auf den neuen Rekordstand von 14.131 Punkten an, ehe eine Korrektur einsetzte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese sei mit dem Bruch der Unterstützung bei 13.795 Punkte weiter beschleunigt worden und habe den Index bis Ende Januar an den markanten Support bei 13.460 Punkten gedrückt. Hier habe nach dem erfolgreichen Pullback an das Verlaufshoch aus dem August eine weitere Aufwärtswelle eingesetzt, die den Wert dynamisch auf den neuen Höchststand bei 14.175 Punkten angetrieben habe. Knapp unter dem frischen Allzeithoch sei der DAX Ende der vergangenen Woche aus dem Handel gegangen.