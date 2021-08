Der Dow Jones sei um +0,04% und der S&P 500 um +0,16% gestiegen.



Der Nikkei-225 werde von jüngsten chinesischen Daten zur Industrie im Juli tief ins Minus gedrückt (aktuell: 27.497,06 Punkte).



Deutsche Wohnen habe im ersten Halbjahr mehr verdient und bestätige die Jahresprognose. Die Berliner hätten sich zudem erneut hinter eine Fusion mit Vonovia gestellt. Das für die Immobilienwirtschaft zentrale Ergebnis aus dem operativen Geschäft (FFO I) sei im Vergleich zum Vorjahr um 2% auf 291,4 Mio. EUR gestiegen. Die durchschnittliche Vertragsmiete des Deutsche-Wohnen-Portfolios habe zum Halbjahr 7,15 (VJ: 6,13) EUR je Quadratmeter betragen, die Leerstandsquote habe sich auf 1,6 (1,8)% verbessert.



Für den Autoscheinwerfer-Spezialisten HELLA ende eine Ära. Nach fast 100 Jahren im Familienbesitz werde das Unternehmen für bis zu 6,8 Mrd. EUR an den franz. Autozulieferer Faurecia verkauft. Faurecia habe erklärt, man wolle mit der Übernahme von HELLA "die Nummer sieben unter den globalen Automobilzulieferern mit einem hochmodernen Technologieportfolio schaffen, das alle Megatrends der Branche abdeckt". Die Franzosen würden sich von HELLA besseren Zugang zu deutschen Autobauern erhoffen, HELLA solle bei Herstellern in China und Japan Fuß fassen, mit denen Faurecia gut im Geschäft sei. Zusammen kämen Faurecia und HELLA auf 23 Mrd. EUR Umsatz und ein operatives Ergebnis von 3,2 Mrd. EUR. Bis 2025 solle der Umsatz auf mehr als 33 Mrd. EUR steigen, bei einem EBITDA von 5 Mrd. EUR.



Der Euro habe von einem überraschend und deutlich eingetrübten Konsumklima in den USA im August profitiert.



Die Ölpreise hätten unter der Sorge der Verbraucher, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Monaten verlangsamen könnte, etwas nachgegeben. Gold sei auf Wochensicht unverändert geblieben. Es sei auf demselben Stand aus der Woche gegangen, auf dem das glänzende Metall die Woche begonnen habe. (16.08.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Bereits am Vormittag konnte der DAX - also an einem Freitag den 13. - über die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten springen, so die Analysten der Nord LB.Trotz der weiterhin eher verhaltenen Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten habe der deutsche Aktienleitindex damit neue Rekordmarken gesetzt. Er habe dabei auch von guten Vorgaben aus den USA profitiert. Der Mangel an attraktiven Anlagealternativen zwinge renditehungrige Investoren auch weiterhin fast schon zum Kauf von Aktien. Hinzu komme die Angst der Anleger, bei einem anhaltenden Kursanstieg nicht in angemessenem Umfang in Dividendenpapiere investiert zu haben.Der DAX ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 , +0,35%) sei um +0,25%, der MDAX um +0,32% geklettert. Der TecDAX sei um -0,36% gesunken. Walt Disney (+1%). Der eigene Streamingdienst und trotz Corona-Krise gut besuchte Freizeitparks hätten den Unterhaltungskonzern wieder in die Gewinnzone gehievt.