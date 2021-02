Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nicht in der Lage war, sich deutlicher von der 14.000er Marke nach oben abzusetzen, kam es gestern, man könnte es als folgerichtig beschreiben, zu einem deutlicheren Rücksetzer, so die Analysten der Helaba.



Warnsignale seitens der Charttechnik seien seit geraumer Zeit vorhanden gewesen. Auch die Volatilitätskonstellation habe eine entsprechende Indikation geliefert. Neue Impulse seien zuletzt ausgeblieben. Vielmehr hätten verstärkt negative Meldungen ausgemacht werden können. Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) habe mit dem Ausblick enttäuscht, was zu einem deutlichen Kursabschlag geführt habe. In der EU sei der Automarkt seit Beginn des Jahres unter Einfluss der Corona-Pandemie eingebrochen. Im Januar seien 24 Prozent weniger Pkw zugelassen worden als im Vorjahr. In Deutschland sei rund ein Drittel weniger Autos neu angemeldet worden, in Spanien sei der Rückgang noch deutlicher ausgefallen und habe knapp 50 Prozent betragen. Diese Entwicklungen würden zeigen, dass die Corona-Krise wohl noch verschiedene Herausforderungen mit sich bringen werde, obwohl die Corona-Neuinfektionszahlen und der Inzidenzwert weiter nachgegeben hätten.



Beim DAX würden sich im kurzfristigen Zeitfenster fallende Hochpunkte abzeichnen. Dies könne zunächst als Zeichen gewertet werden, dass sich der Aufwärtsimpuls abschwäche. Derartige Indikationen hätten zuvor bereits anhand des zu geringen Momentum und dem nachgebenden ADX beobachtet werden können. Insofern gelte es, den Blick verstärkt nach unten zu richten. Die 21-Tagelinie sei aktuell bei 13.886 Zählern zu finden. Eine wichtige Supportmarke stelle auch die Range-Begrenzung bei 13.830 Zählern dar. Darunter würde der 55-Tagedurchschnitt bei 13.696 Punkten relevant. (18.02.2021/ac/a/m)

