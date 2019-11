Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Freitag zeigte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) leicht erholt, berichten die Analysten der Helaba.Die mit dem Handelsstreit verbundenen Prognoserisiken hätten in den vergangenen Tagen verstärkt für Zurückhaltung unter den Marktteilnehmern gesorgt. Die am Freitag veröffentlichten Konjunkturdaten hätten nur temporär etwas Schwung verliehen. Heute werde der DAX mit Kursgewinnen in den Handel starten. Die Börsen in Asien würden überwiegend im Plus notieren. Neue Hoffnungen auf Fortschritte im Handelsstreit würden dort für Rückenwind sorgen.Wie so häufig, habe sich die 21-Tagelinie (13.119) innerhalb von Konsolidierungen als gute Unterstützung für den DAX erwiesen. Damit sei auch ein Test der unteren Begrenzung des Time Series Channels (13.027) vorerst abgewendet worden. Aktuell rücke die Mittellinie des besagten Kanals (13.194) verstärkt in den Fokus. Sollte es gelingen, diese nachhaltig zurückzuerobern, wäre weiterer Raum auf der Oberseite vorhanden. Allerdings gelte es zu beachten, dass der langfristige MACD negative Signale sende und das Momentum zu wünschen übrig lasse. Das Volumen habe lediglich an vier der letzten 20 Handelstage über dem 21-Tagedurchschnitt gelegen. Bemerkenswert sei auch, dass der DAX in der abgelaufenen Woche eine negative Kerze ausgebildet habe. Zuvor habe der Index an sechs aufeinander folgenden Wochen zugelegt. Auf der Oberseite treffe der DAX bei 13.243, 13.308, 13.378 und 13.415 Zählern auf Widerstand. Auf der Unterseite gehe von den Marken bei 13.194, 13.119, 13.108, 13.067 und 13.027 Punkten Unterstützung aus. (25.11.2019/ac/a/m)