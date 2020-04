Ausblick: Die Bullen würden sich kräftig wehren und den DAX immer wieder etwas hochtreiben. Ein Blick auf den Stundenchart zeige jedoch, dass die Kraft immer mehr abnehme und die Verlaufshoch der Gegenbewegungen mit 10.820, 10.756 und 10.608 Punkten immer weiter abfallen würden.



Die Short-Szenarien: Könnten die Bären die wichtige Unterstützung bei 10.300 Punkten nach unten durchbrechen, dürfte der DAX direkt bis 10.097 Punkte fallen. Hier befinde sich das erste offene Gap. Gehe es weiter tiefer, dürfte die psychologisch wichtige Marke von 10.000 Punkten zur Disposition stehen. Darunter würden 9.900 Punkte folgen. Darunter dürfte das zweite offene Gap bei 9.626 Punkten folgen. Langfristig stehe weiterhin ein Korrekturziel von 6.500 Punkten im Raum.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne sich aus der aktuellen vorbörslichen Kursschwäche befreien und die Marke von 10.300 Punkten verteidigen. Dann wäre ein erneuter Hochlauf bis zur wichtigen Marke von 10.500 Punkten möglich. Solange 10.500 Punkte aber nicht fallen würden, sei kurzfristig mit weiter fallenden Kursen zu rechnen. (24.04.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX befindet sich übergeordnet klar im Abwärtstrend und aktuell lediglich in einer starken Bärenmarktrally, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese dürfte aber wohl bereits mit dem Verlaufshoch bei 10.820 Punkten vom 14. April ausgelaufen sein. Seitdem befinde sich der DAX wieder auf dem Rückzug und am Vortag sei die nachhaltige Rückeroberung der wichtigen Marke von 10.500 Punkten gescheitert. Zwar habe der DAX kurzfristig deutlich über diese Marke ansteigen und per Handelsschluss knapp darüber bei 10.513 Punkten aus dem Handel gehen können. Nachbörslich sei es aber wieder deutlich bergab gegangen und am frühen Freitagmorgen notiere der DAX im vorbörslichen Handel erneut deutlich tiefer im Bereich von 10.300 Punkten. Die Marke von 10.300 Punkten sei eine wichtige Signalmarke und stehe am heutigen Freitag im Fokus.