In Großbritannien sei eine neue hochansteckende Variante des Coronavirus entdeckt worden. Nach ersten Erkenntnissen britischer Wissenschaftler sei die Mutation um bis zu 70 Prozent ansteckender als die bisher bekannte Form. Deutschland stelle daher den Flugbetrieb zwischen beiden Ländern nahezu komplett ein.



Schlechte Meldungen kämen auch von der Brexit-Front, an der die Verhandlungspartner zuletzt keine Fortschritte hätten erzielen können. Ein "harter" Brexit bleibe damit erste Option.



Diese Nachrichten würden eine sehr erfreuliche Meldung aus den USA überschatten, wo sich der Kongress auf ein neues Hilfspaket habe einigen können. 900 Milliarden Dollar sei dieses Paket schwer und solle der Wirtschaft neue Impulse verleihen.



Der Ausbruch auf ein neues Rekordhoch sei damit vertagt. (21.12.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Negative Nachrichten aus und zu Großbritannien haben den deutschen Aktienmarkt am Montag unter Druck gebracht, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär".Der DAX verliere zur Eröffnung zwei Prozent. Eine im Vereinigten Königreich aufgetauchte Mutation des Coronavirus habe in der Weihnachtswoche die Sorgen vor der Pandemie und ihren Folgen an die Märkte zurückgebracht.