Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Aufgrund des anstehenden Monatsultimos möchten wir die Gelegenheit nutzen, um einen Blick auf den Langfristchart der deutschen Standardwerte zu werfen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Aus charttechnischer Sicht sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)-Monatschart aktuell aus zwei Gründen interessant. Zum einen dürfte die High-Low-Spanne im August innerhalb des Pendants vom Juli verbleiben, so dass ein "inside month" entstehe. Zum anderen könnten Anleger die hohe Zeitebene derzeit hervorragend für eine Risikobetrachtung heranziehen. Schließlich trete der beschriebene Innenstab exakt im Bereich des seit März 2009 bestehenden Aufwärtstrends (akt. bei 12.195 Punkten) auf. Bei einem Abgleiten unter die letzten drei Monatstiefs (12.133/12.121/12.104 Punkte) wäre also nicht nur der o. g. "inside month" nach unten aufgelöst, sondern auch der Haussetrend der letzten neun Jahre Geschichte. In diesem Fall würde auch die drohende Schulter-Kopf-Schulter-Formation, deren Nackenlinie bei 11.800 Punkten anzusiedeln sei, deutlich an Konturen gewinnen. Ein Anstieg über die letzten beiden Monatshochs bei 12.833/12.887 Punkten nehme indes deutlich Druck von den deutschen Standardwerten und lasse die drohende obere Umkehr unrealistischer erscheinen. (31.08.2018/ac/a/m)