Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Trotz der Erholung der letzten Tage mussten die deutschen Standardwerte mit einem Kursverlust von 6,5% den schlechtesten Börsenmonat seit Januar 2016 hinnehmen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt:



Den Kursverlauf des DAX-Kursindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hätten sie zuletzt immer wieder als wichtigen Taktgeber ins Feld geführt. Dieser Rolle werde das deutsche Standardaktienbarometer - ohne Berücksichtigung der Dividenden - unverändert gerecht. Zu der angesprochenen Erholung komme es exakt auf Basis des Aufwärtstrends seit März 2009 (akt. bei 5.305 Punkten). Übergeordnet transportiere der Langfristchart aber auch eine ganz wichtige negative Weichenstellung. So habe der abgelaufene Monat endgültig den Bruch des markanten Haltebündels aus einem Fibonacci-Level (5.644 Punkte), der 38-Monats-Linie (akt. bei 5.563 Punkten) sowie den Tiefs der letzten Monate bei rund 5.500 Punkten gebracht. Aufgrund des Abgleitens unter diese Bastion müssten Anleger von einer oberen Umkehr in Form einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation ausgehen. Perspektivisch lasse sich deren rechnerisches Abschlagspotenzial auf rund 800 Punkte taxieren, was letztlich einen Bruch des o. g. Haussetrends sowie ein neues Verlaufstief unterhalb der Marke von 5.091 Punkten nach sich ziehen dürfte. (02.11.2018/ac/a/m)