Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zu Wochenbeginn möchten wir einen Blick auf den DAX-Kursindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) werfen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt



Der Kursverlauf der deutschen Standardwerte - ohne Berücksichtigung der Dividenden - verdeutliche die Bedeutung der Kumulationszone bei rund 5.600 Punkten. Da auf diesem Niveau die Nackenlinie der S-K-S-Formation aus dem vergangenen Jahr, ein Fibonacci-Level sowie die 38-Monats-Linie (akt. bei 5.658 Punkten) zusammenfallen würden, hätten die Analysten diese Kumulationszone zuletzt immer wieder als entscheidenden Signalgeber auf der Oberseite angeführt. Inzwischen seien nicht nur diese Hürden genommen worden, sondern es sei auch die Rückkehr in den Aufwärtstrend seit März 2009 (akt. bei 5.795 Punkten) gleungen. Beide Weichenstellungen würden aktuell für eine Steilvorlage für den DAX-Kursindex sorgen, zumal auch der trendfolgende MACD gerade ein neues Einstiegssignal generiert habe. In diesem Umfeld würden die Hochs bei rund 6.100 Punkten das letzte verbliebene Etappenziel auf dem Weg zu den historischen Rekordständen vom April 2015 und vom Januar 2018 bei 6.340/6.444 Punkten definieren. Da die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die Bedeutung der Marke von 5.600 Punkten explizit hervorgehoben hätten, gelte es umgekehrt ein Rebreak dieses Levels unbedingt zu verhindern. Entsprechend könnten Anleger auf diesem Niveau ihre strategischen Stopps platzieren. (25.11.2019/ac/a/m)



