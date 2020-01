Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ein einmal etablierter Trend neigt zur Fortsetzung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt im Kommentar zum DAX Die Trendwende stelle dagegen lediglich einen Nebenkriegsschauplatz dar. Die deutsche Übersetzung des klassischen "the trend is your friend" führe zum absoluten "Markenkern" der Technischen Analyse. Darauf würden das Konzept der Relativen Stärke (Levy) bzw. die meisten Momentumstrategien aufbauen. Salopp formuliert würden Anhänger dieser Systematik darauf setzen, dass Gewinneraktien auch in Zukunft Gewinneraktien bleiben würden. Mittlerweile sei dieser Momentumeffekt auch wissenschaftlich anerkannt, da eine Vielzahl von Studien diese Marktanomalie - zum Teil bis weit in Vergangenheit zurück - belegen würden.Auch uns lässt das Thema Relative Stärke nicht mehr los, denn unsere eigenen Tests über unterschiedliche Märkte, unterschiedliche Testzeiträume und unterschiedliche Startzeitpunkte unterstreichen die Sinnhaftigkeit des Selektionskriteriums "Momentum", so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Doch wie könnten Anleger relativ starke Aktien identifizieren bzw. herausfiltern? Einen Teil der Arbeit würden die Analysten nehmen, denn auf wöchentlicher Basis würden sie jeden Mittwoch im Rahmen des "HSBC Trendkompass" spannende Momentumwerte filtern. (16.01.2020/ac/a/m)