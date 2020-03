Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit dem Start der Baisse Mitte Februar hatte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN 846900) einige extreme Ausverkaufstage zu verkraften, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So habe das Aktienbarometer den dynamischsten Kursverfall seiner Geschichte hinnehmen müssen. Niemals zuvor seien die deutschen Standardwerte so stark in so kurzer Zeit gefallen. Vorgestern habe dann nicht nur ein Erholungsimpuls eingesetzt, sondern der DAX habe das andere Extrem verbuchen können: Ein Tagesplus von fast 11% suche seinesgleichen! In der gesamten DAX-Historie sei es nur vier Mal zu einem zweistelligen Tageszuwachs gekommen. Die anderen Beispiele würden allesamt der Hochphase der Finanzmarktkrise vom Herbst 2008 (konkret: 13. Oktober, 28. Oktober und 24. November 2008) entstammen. Solche großen Schwankungen - in beide Richtungen - würden nur in einer ernsten Krise auftreten. Wenn Anleger die anderen Beispiele aus dem Jahr 2008 als Maßstab heranziehen würden, dann dürfte die weitere Kursentwicklung in den nächsten Wochen volatil bleiben. Es gebe also keinen Druck gute Aktien schnell kaufen zu müssen. Der Blick ins Jahr 2008 mache aber auch Mut: Ein Jahr später habe der DAX in allen drei Fällen zweistellig im Plus gelegen, wobei der durchschnittliche Kurszuwachs knapp 18% betragen habe. (26.03.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



