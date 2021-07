Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die gestrige Sitzung brachte dem DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ein schönes, keinesfalls aber außergewöhnliches Plus von 1,17 Prozent, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Es sei trotzdem der größte Tagesgewinn seit dem 20. Mai gewesen. Dieser Umstand verdeutliche die niedrige Volatilität, die in diesen Wochen herrsche. Da zudem neue Signale ausgeblieben seien, würden sich die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt mit einem übergeordneten Faktor beschäftigen: dem langfristig überhitzten Zustand des Markts. Ein guter Indikator dafür, der Double-Smoothed-Stochastics-Oszilllator habe auf Monatsbasis einen Extremwert von 99,83 erreicht. Das sei der höchste Stand seit Januar 2011 und der dritthöchste im Zeitraum der letzten 30 Jahre. Zudem sei der Abstand des DAX zum 200-Monats-Durchschnitt mit 79 Prozent sogar größer als unmittelbar vor dem Corona-Crash im Februar 2020. Nur Ende 2017 und im Frühjahr 2015 habe sich der Index in seiner bisherigen Historie weiter von dieser Durchschnittslinie entfernt. Gleichwohl könne natürlich noch in den kommenden Wochen ein Ausbruch über das Allzeithoch 15.802 Punkte stattfinden, zumal die saisonale Komponente auch die nächsten zwei Wochen noch durchaus freundlich sei, ehe dann ab Ende Juli von dieser Warte aus gesehen die schwierigsten Wochen eines Jahres ins Haus stünden. (08.07.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >