Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die Karwoche hält beim DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bisher was sie verspricht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Unser Signalgeber in Form der letzten Verlaufshochs bei 12.029/12.031 Punkten habe dabei als der erwartete Katalysator gedient. Ein unmittelbares Schließen der Kurslücke vom vergangenen Oktober sei die direkte Konsequenz gewesen. Längerfristig würden die Analysten einen Blick auf den Kursindex der deutschen Standardwerte - also ohne Berücksichtigung der Dividenden - für sehr hilfreich halten. Obwohl auch hier der Abwärtstrend des vergangenen Jahres (akt. bei 5.377 Punkten) inzwischen zu den Akten gelegt worden sei, habe der Kursindex noch weitere Schlüsselbarrieren unmittelbar vor der Brust. Gemeint sei die Kombination aus dem alten Basisaufwärtstrend seit März 2009, der 38-Monats-Linie (akt. bei 5.504/5.558 Punkten), der Nackenzone der Schulter-Kopf-Schulter-Formation des vergangenen Jahres (rund 5.600 Punkte) sowie einem Fibonacci-Level (5.644 Punkte). Aufgrund der Bedeutung der angeführten Hürden käme deren Überwinden einem charttechnischen Befreiungsschlag gleich. Auf der Unterseite sollten Anleger indes das Apriltief bei 5.314 Punkten beachten. Ein Abgleiten unter dieses Level würde ein Scheitern an den o. g. Widerständen offen zu Tage treten lassen. (17.04.2019/ac/a/m)

