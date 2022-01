Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die internationalen Aktienmärkte haben einen holprigen Start in das neue Jahr auf das Börsenparkett gelegt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in den ersten vier Wochen 2022 um 3,56 % korrigiert. Jenseits des Atlantiks falle der Rückschlag noch deutlich heftiger aus. So notiere der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) 7,01% unter Wasser, während die im NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) zusammengefassten Technologiewerte bisher sogar ein zweistelliges Minus (-11,43%) aufweisen würden. Aufgrund des anstehenden Monatsultimos greife möglicherweise die alte Börsenregel, wonach die Wertentwicklung im Januar die Gesamtjahresperformance vorwegnehme. Für den DAX und den S&P 500 würden die Analysten das "Januar-Barometer" im Folgenden genauer untersuchen. Seit 1988 hätten die deutschen Standardwerte insgesamt 14 Mal zu Jahresbeginn Federn lassen müssen. Die gute Nachricht sei, dass es die Mehrzahl dieser Jahre bis zur Endabrechnung noch ins Plus geschafft habe. Allerdings gebe es auch eine Kehrseite der Medaille: So habe die DAX-Durchschnittsperformance über die letzten gut 30 Jahre bei 10,42% gelegen. In Jahren mit einem konstruktiven Start steige die durchschnittliche Wertentwicklung auf 14,12%, wohingegen ein schwacher Januar die Jahresperformance auf 5,39% drücke.



Als erstes Zwischenfazit lasse sich also festhalten, dass ein schwacher Jahresauftakt eine Hypothek darstelle und die weiteren Erfolgsaussichten bis zum Jahresultimo schmälere. Aufgrund der lediglich bis 1988 zurückreichenden DAX-Historie müsse man zudem berücksichtigen, dass es sich bei dem Testzeitraum um einen idealtypischen Bullenmarkt handele. Deshalb hätten die Analysten im zweiten Schritt ihre Auswertung auf den S&P 500 ausgedehnt, wo das "Januar"-Barometer - dank einer Datenhistorie zurück bis ins Jahr 1928 - in unterschiedlichen Marktphasen untersucht werden könne. Die bei den deutschen "blue chips" vorgestellte Kausalkette gelte auch hier: Die Performance aller Jahre (7,66%) trenne die Guten (13,07%) von den Schlechten (-1,31%). Beim S&P 500 sei es also tatsächlich so, dass auf einen schwachen Jahresauftakt im Durchschnitt auch ein schwaches Gesamtjahr folge. In 19 von 35 Jahren zeige der "Januar-Indikator" hier die Bewegungsrichtung korrekt an, was einer Trefferquote von gut 54% entspreche. Nach der Kursschwäche an den ersten fünf Handelstagen des neuen Jahres sorge nun die Wertentwicklung im Januar demnach für ein weiteres Warnsignal. (31.01.2022/ac/a/m)

