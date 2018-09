Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist derzeit zwischen der 200-Tage-Linie (akt. bei 12.687 Punkten) auf der Ober- und den letzten beiden Verlaufstiefs bei 12.121/12.104 Punkten gefangen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Diese Seitwärtsbewegung schlage sich auch in einer Serie von drei aufeinanderfolgenden "dojis" im monatlichen Heikin Ashi-Chart nieder. Herzstück dieser Chartdarstellungsform sei

eine doppelte Glättung, so dass sich etablierte Trends oftmals relativ einfach identifizieren lassen würden. Zaubern könne aber auch diese Methodik nicht! Mit anderen Worten: Die beschriebenen "dojis" würden dokumentieren, dass es derzeit an einem klaren Trend fehle. Gleichzeitig werde die Bedeutung der eingangs angeführten Barrieren unterstrichen. Mit dem Point & Figure-Chart unterstreiche eine weitere nicht so gängige Chartart die angeführten Leitplanken. Während unterhalb von 12.100 Punkten ein Ausstiegssignal generiert werde, sei ein Spurt über die Marke von 12.700 Punkten nötig, um dem DAX neues Leben einzuhauchen. Egal welche Chartdarstellungsform Anleger präferieren würden, Investoren sollten aktuell einen klaren Ausbruch abwarten. (03.09.2018/ac/a/m)