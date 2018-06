Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Mai drehte der DAX-Kursindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) exakt im Dunstkreis der horizontalen Hürden bei rund 6.100 Punkten nach unten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt



Das zyklische Hoch vom Januar (6.444 Punkte) habe zuletzt also nicht mehr erreicht werden können. Vielmehr stehe auf Monatsbasis ein negatives Candlestickmuster in Form eines sog. "shooting stars" zu Buche. Diese Entwicklung drohe sich nun im Juni zu wiederholen, was unter dem Strich auch die Gefahr der Ausprägung einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation erhöhe. Definiert werde diese durch die Hochs bei 6.138/6.444/6.095 Punkten. Vor diesem Hintergrund sollten Anleger unbedingt die Nackenzone der drohenden Umkehr - definiert durch die Kumulationszone bei rund 5.600 Punkten - im Auge behalten. Auf diesem Niveau falle das 38,2%-Fibonacci-Retracement des Aufwärtsimpulses von Anfang 2016 (5.644 Punkte) mit den letzten beiden Tiefs (5.625/5.541 Punkte) sowie der 38-Monats-Linie (akt. bei 5.543 Punkten) zusammen. Ein Abgleiten unter diese Bastion würde die beschriebene Toppbildung vervollständigen. Doch nicht nur das: Eine solche Weichenstellung erhöhe übergeordnet auch die Gefahr, dass das kleinere S-K-S-Muster gleichzeitig Teil eines größeren Doppeltopps sei. (25.06.2018/ac/a/m)