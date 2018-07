Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Oberhalb von 12.770 (SMA200/d) verschaffte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) Anstiegsspielraum bis 12.950 und 13.200, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Kleinere DAX Pullbacks seien avisiert worden ("...Aufgrund des nachbörslichen Handels von Freitag sind heute zunächst kleinere Pullbacks bis 12.810/12.780 Favorit....") und hätten auch eingesetzt. Das Tagestief sei gestern bei 12.798 aufgetreten.



Arbeitsthese: Der DAX sei auf dem Weg zu 13.200, solange er nicht unter 12.538 falle. Schon ab ca. 12.770 könne der DAX möglicherweise wieder spürbar steigen und sich über 12.886 erheben. Widerstand des Vormittags sei 12.810/12.825. Der größtmögliche Pullback dürfe bis 12.670/12.635 herunterreichen. Die Auffüllung der Kurslücke bei 12.580 würde Schwäche nachweisen; so weit dürfe der DAX in Pullbackphasen eigentlich nicht mehr fallen. Von allen genannten Unterstützungen könnten Folgeanstiege bis 12.886, 12.950 und letztlich bis 13.200 starten. Unter 12.538 gäbe es hingegen Verkaufssignale und alle oberen Ziele entfallen, so die BNP Paribas. (31.07.2018/ac/a/m)