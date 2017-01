In den USA stünden heute die Quartalsberichte, u.a. von AMD (im Konsensus werde mit einem EPS in Höhe von -0,02 USD gerechnet, während die Flüsterschätzungen von 0,01 USD ausgehen würden), Apple (3,22 vs. 3,34), CIT Group (0,78 vs. 0,81), Harley-Davidson (0,31 vs. 0,32), MasterCard (0,86 vs. 0,94), Pfizer (0,50 vs. 0,50), Exxon Mobil (0,70 vs. 0,70) und Spring Nextel (-0,09 vs. -0,10) auf der Agenda.



Temporäre Schwächeanzeichen seien beim DAX, nicht zuletzt durch die mehrfach auftretenden "spinning tops", in den vergangenen Tagen bereits auszumachen gewesen. Bemerkenswerterweise hätten der Abgabedruck und damit auch die Risikoaversion (der V-DAX sei von 15,16 auf 16,71 geklettert) nochmals zugenommen. Klassisch würden die letzten Handelstage eines Monats zu den Aussichtsreichen zählen. Insgesamt würden die vergangen Tage einmal mehr als Paradebeispiel für die Relevanz so genannter Strukturmarken dienen. Nahezu Punktgenau sei mit dem Jahreshoch die "upper median line" von Andrews Pitchfork erreicht worden. Zudem zeige sich erneut, dass es durchaus ratsam sei, auf die bei Oszillatoren auftretenden negativen Divergenzen zu achten.



Angesichts der noch immer sehr guten Verfassung bei den DAX-Komponenten (Multi Time Frame-Analyse) sollte das Rückschlagpotenzial derzeit jedoch als moderat angesehen werden. Die nächsten Supports fänden sich, nachdem die wichtigen Marken von 11.780 und 11.734 Zählern unterschritten worden seien, bei 11.687, 11.624 (21-Tagedurchschnitt), 11.591, 11.547 und 11.481 Punkten. Auf der Oberseite würden die durchbrochenen Unterstützungen nun als Widerstand wirken. (31.01.2017/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) musste gestern einen Tagesverlust in Höhe von 1,12% auf 11.681,89 Zähler hinnehmen, so die Analysten der Helaba.Einmal mehr habe der neue US-Präsident Trump im Fokus gestanden, welcher mit seiner Art der Politik für neue Unsicherheiten an den Märkten sorge. Offenbar finde derzeit eine Art Neubewertung im Zusammenhang mit Trump statt. Teile der im Vorfeld der Wahl verteilten Vorschusslorbeeren würden in gewisser Weise zurückgefordert. Einzige Gewinner im DAX seien gestern die Titel von Vonovia gewesen (+0,15%), während es für RWE (-3,34%) und thyssenkrupp (-3,61%) deutlicher nach unten gegangen sei. Neben Trump würden im Verlauf der Woche die Notenbanken die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Heute werde der DAX nahezu unverändert in den Handel starten.