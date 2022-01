Zur Stunde verliere der DAX 2,9% oder 290 Zähler. Mit 15.450 Punkten notiere er mittlerweile deutlich unter der 200-Tage-Linie, die von Anlegern viel beachtet werde. Gleichzeitig habe der Index das Gap bei 15.593 und die horizontale Unterstützung bei 15.500 Punkten durchkreuzt.



Die hohe Abwärtsdynamik lasse eigentlich nur den Schluss zu, dass sich auch zum Wochenauftakt weitere Verluste anschließen würden. Im schlimmsten Fall falle der deutsche Leitindex auf die Unterstützungszone von 15.000 bis 15.090 Punkten zurück.



Die Hoffnung sei, dass der DAX in diesem Bereich wieder nach oben drehe. Das habe er, mit einer Ausnahme, in den letzten Monaten immer wieder geschafft. Hoffen lasse zudem der zu beobachtende starke Anstieg der Anleihen. In den USA sei die Rendite für die 10-jährigen Anleihen deshalb von 1,90 auf 1,74% gefallen. Offensichtlich würden viele Anleger auf die FED setzen, im Falle eines Börsenabschwungs mit Zinsanhebungen vorsichtiger umzugehen. (21.01.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt würden die Anleger vor dem Wochenende kein Risiko eingehen und sich von Aktien im großen Stil trennen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Neben der Angst vor steigenden Zinsen drohe mittlerweile der Konflikt mit Russland zu eskalieren. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe am Freitag gleich mehrere wichtige Unterstützungen gebrochen.