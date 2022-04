Könne der DAX seine positive Tendenz auch während der US-Handelszeit behaupten, könnte in den nächsten Tagen ein Test der Marke von 14.500 Punkten anstehen. Ein weiterer Widerstandsbereich liege zwischen 14.560 und 14.600 Punkten.



Die jüngste Erholung sei umso bemerkenswerter, weil die Kapitalmarktzinsen noch einmal gestiegen seien und die russische Armee eine neue Großoffensive gestartet habe. Offensichtlich sei das in den Kursen eingepreist und der Fokus der Anleger auf die anstehende Berichtssaison gerichtet. Erwähnenswert sei zudem der schwache Euro, der den exportorientierten DAX-Konzernen zu Hilfe komme.



Noch sei der deutsche Leitindex mehr oder weniger richtungslos unterwegs. Auch würden verschiedene Indikatoren kein Einstiegssignal liefern, sodass "Der Aktionär" weiter an der Seitenlinie bleibe. (20.04.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Vortag die wichtige 14.000-Punkte-Marke erneut verteidigen und zudem den kurzfristigen Abwärtstrend verlassen könne habe, knüpfe er heute nahtlos an die positive Entwicklung an, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Kurz vor Handelseröffnung an der Wall Street notiere er oberhalb von 14.300 Punkten und damit in Reichweite einer ebenfalls bedeutsamen Linie. Bei exakt 14.364 verlaufe zur Stunde der GD50, der für den mittelfristigen Trend Aussagekraft besitze. Ein Ausbruch über diese Durchschnittslinie würde gleichzeitig den Abstand zur kurzfristigen Abwärtstrendlinie vergrößern, die mit einer täglichen Neigung von 64 Zählern abfalle und bei 14.040 Punkten stehe.