Kein Tag vergehe ohne ein Blick auf die neuesten Corona-Entwicklungen. In Neuseeland habe die Notenbank die Geldpolitik gelockert, nachdem die Regierung angesichts der erstmals seit drei Monaten wieder aufgetretenen Corona-Neuinfektionen neue Lockdown-Schritte eingeleitet habe. In Russland sei die Zahl der Virus-Infektionen auf über 902.000 und damit auf die weltweit vierhöchste Gesamtzahl geklettert. In Brüssel sei eine Maskenpflicht für den gesamten öffentlichen Raum verhängt worden. Aus Spanien sei berichtet worden, dass eine zweite Welle die Balearen erreicht habe. Hierzulande sei die Zahl der Corona-Neuinfektionen (1.445) auf den höchsten Stand seit Mai geklettert. Unklar sei jedoch geblieben, ob und inwieweit die verstärkte Testaktivität bei Reiserückkehrern eine Rolle für die höheren Werte gespielt habe.



Heute stünden weitere Quartalsergebnisse zur Veröffentlichung an. Unter anderem werde dies bei SMA Solar, Deutsche Wohnen, thyssenkrupp, SAF Holland, Concom, Stroeer Media, Indus, Telefonica Deutschland, Ceconomy, LANXESS, 1&1 Drillisch, Nordex, Deutsche Telekom, Aareal Bank, TUI, Sixt, Deutsche Euroshop, Eckert & Ziegler, RWE, United Internet, Drägerwerk, K+S, und Fraport der Fall sein.



Trotz eines langen Dochts und einer damit verbundenen negativen Indikation habe der DAX gestern zulegen und ein höheres Hoch etablieren können. Einmal mehr falle jedoch auf, dass die Umsätze nicht wie idealerweise gefordert, ebenfalls geklettert seien. Im Gegenteil: Sie hätten sogar unterhalb des 21-Tagedurchschnitts gelegen. Kurzfristig lege das Momentum, abzulesen an einem aufwärts gerichteten RSI zu. Der ADX verharre hingegen bei 14,71 und zeige damit an, dass die Trendintensität weiterhin unter den für einen stabilen Trend geforderten Werten liege. Abgeleitet vom Wochenchart sei die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke bei 13.020 Zählern zu finden. Einerseits gelte es den "Ausbruch" über diese zu bestätigen, andererseits stelle diese Marke einen ersten Support dar. Bei 13.049 und 13.175 seien kurzfristige Projektionsmarken zu finden. Auf der Unterseite würden die Levels bei 13.003, 12.946, 12.923, 12.868, 12.797 und 12.768 als Support wirken. (13.08.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Zweifel im Hinblick auf die Nachhaltigkeit der am Dienstag vollzogenen Anstiegsbewegung konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Mittwoch lange Zeit nicht ausräumen, so die Analysten der Helaba.Erst ein Schlussspurt, habe diese etwas beseitigt. Die Kursschwankungen seien maßgeblich von der Erwartungshaltung auf ein US-Corona-Hilfspaket beeinflusst worden. Während die Chancen auf einen zeitnahen Durchbruch am Vormittag noch eher gering eingestuft worden seien, habe am späten Nachmittag die Zuversicht überwogen. Dennoch müsse damit gerechnet werden, dass es möglicherweise noch bis September dauern könnte, bis es zu einer notwendigen Einigung zwischen Demokraten und Republikanern komme. Interessant sei das Ergebnis einer Sentiment-Umfrage. Demnach würden institutionelle Investoren die zuletzt steigenden Kurse verstärkt zum Aufbau von Short-Positionen nutzen, während die Privatanleger konträr agieren und zukaufen würden.