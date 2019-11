Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) befindet sich aktuell in einer Korrekturbewegung, berichten die Analysten der Helaba.Immerhin sei der DAX seit dem Zwischentief am 6. Oktober in der Spitze um mehr als 1.400 Punkte oder knapp zwölf Prozent gestiegen. Zudem würden sich an der einen oder anderen Stelle die Rahmenbedingungen zunehmend eintrüben. Auch scheine es, als würde die zunehmende Eskalation in Hongkong von der Börse völlig ausgeblendet. Nicht allein deshalb dränge sich der Eindruck auf, als würden die Marktteilnehmer aktuell recht sorglos agieren, auch wenn der VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) als Maß für die Beurteilung der Risikoaversion gestern von 13,06 am Vortag auf 13,62 geklettert sei. Heute werde der DAX mit leichten Kursgewinnen in den Handel starten.Am 5. November habe der DAX letztmals auf Schlusskursbasis unterhalb der Strukturmarke von 13.177 Zählern notiert. Nicht zuletzt dadurch werde deutlich, welche Unterstützungswirkung von dieser ausgehe. Zumal sich mittlerweile auch die Mittellinie des Time Series Channels (13.176) auf diesem Level befinde. Sollte dieses Kursniveau durchbrochen werden, würden zunächst die Range-Begrenzung bei 13.136 und im Anschluss die Supports bei 13.053 und 13.048 Zählern relevant. Bei letztgenannter Marke handle sich um die 21-Tagelinie. Diese diene zur Beurteilung des tertiären Trends. Mit einer deutlichen Zunahme des Abgabedrucks müsste jedoch erst mit einem Rutsch unter die Marke von 13.009 Punkten gerechnet werden. Diese stelle die untere Begrenzung des bereits erwähnten Kanals dar. Der Spielraum auf der Oberseite sollte indes begrenzt bleiben, da eine Reihe von Indikatoren wie beispielsweise der längerfristige MACD Schwächeanzeichen liefern würden. Widerstand gehe heute von den Marken bei 13.262, 13.280, 13.308 und 13.344 Punkten aus. (19.11.2019/ac/a/m)