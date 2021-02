Ausblick: Solange der Index nicht unter der 14.000 Punkte-Marke schließe, stünden den Käufern noch alle bullischen Optionen zur Verfügung. Erst ein Tagesschlusskurs unter 14.000 Punkte dürfte die Käufer beruhigen.



Die Long-Szenarien: Um ein frisches Ausbruchssignal zu generieren, müsste der DAX über 14.200 Punkte schließen. Sodann könnte eine dynamische Rally bis sogar 15.000 Punkten starten. Ein bullisches Reversal an der 13.700 Punkte-Marke könnte ein antizyklisches Long-Signal darstellen.



Die Short-Szenarien: Erst nach einem Tagesschlusskurs unter 13.600 Punkte würde sich das Chartbild im DAX eintrüben. Ein handfestes Verkaufssignal ließe sich jedoch erst unter 13.310 Punkte ableiten. Nach diesem Signal könnte der Index sehr rasch unter die 13.000 Punkte-Marke fallen. Auf diesem Kursniveau verlaufe dann wieder die 200-Tage-Linie. (17.02.2021/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der Deutsche Aktienindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) konnte in den letzten Tagen mehrmals über der 14.000 Punkte-Marke schließen, doch ein neues Ausbruchssignal gab es nicht, denn die obere deckelnde Trendlinie wurde noch nicht nachhaltig überwunden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Was nun negativ hinzukomme, sei eine bärische Bestätigung der Doji-Kerze von Montag. Allerdings habe der DAX bislang noch nicht unter der 14.000 Punkte-Marke geschlossen. Es sei also in den letzten Tagen nicht wirklich etwas passiert. Offene Kurslücken lägen bei 13.626 Punkten und bei rund 13.430 Punkten. Das letzte Verlaufstief hätten die Marktteilnehmer bei 13.310 Punkten markiert. Diese Marke stelle eine besondere Unterstützung dar.