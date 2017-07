Der DAX sei heute Morgen bei 12.465 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Er starte damit 20 Punkte unter dem TS von gestern Abend und 10 Punkte unter der ersten vorbörslichen Notierung gestern Morgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 12.460-Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang versuchen, die 12.469/72, die 12.485/89, und dann die 12.494/99 Punkte zu erreichen. Schaffe es der DAX, sich bis in den Bereich der 12.494/99 zu schieben, so könnten sich hier Rücksetzer ausbilden und die Aufwärtsbewegung könnte hier bereits beendet sein. Gelinge es dem DAX aber heute erneut, sich über die 12.499 Punkte zu schieben, wären die nächsten Anlaufbereiche die 12.505/07, die 12.515/18 und dann die 12.525/28 Punkte. Im Rahmen von dynamischen Aufwärtsbewegungen, vergleichbar wie gestern, könnte der DAX auch das Tageshoch von gestern anlaufen und bestätigen. Komme es hier zu keinen Rücksetzern, wären die 12.553/55 und dann die 12.565/67 Punkte erreichbar. Mit einem Überwinden der 12.567 Punkte wäre dann der Weg an die 12.580/82 und an die 12.592/95 Punkte frei.



Könne der DAX sich heute nicht über der 12.460-Punkte-Marke etablieren, so könnten Rücksetzer einstellen, die zunächst bis 12.450/47 Punkte gehen könnten. Bereits hier bestehe die Chance auf Stabilisierung und Erholung. Bleibe diese aus, so wären die 12.438/36, die 12.426/24 bzw. das Tagestief von gestern die nächsten relevanten Anlaufbereiche. Sollte der DAX bis 12.415 Punkte zurücksetzen, so bestünden hier gute Chancen der Erholungen. Vorstellbar sei, dass der DAX auch noch unter die 12.415 Punkte rutschen könnte. Dann wären die 12.393/91 und die 12.385/83 Punkte weitere Anlaufbereiche. Unter der 12.383-Punkte-Marke wären die 12.370/67, die 12.353/51, die 12.338/36 und die 12.323/20 Punkte die nächsten Anlaufbereiche



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 12.498 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 12.515/35/47/72/84 als auch bei 12.603/40/64 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 12.446/08 als auch bei12.383/60/43/25/15 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 12.292/78/57 als auch bei 12.194 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts / abwärts gerichteten Markt.



Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



12.494 (12.541) bis 12.385 (12.336) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (12.07.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ist gestern Morgen bei 12.475 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen, so die Experten von "day-trading-live.de".Mit Aufnahme des Xetra-Handels hätten die Bullen Gas gegeben und den Index über die 12.500 Punkte geschoben. Das Tageshoch sei bei 12.541 Punkten markiert worden. Weiter sei es dann aber nicht mehr gegangen. Diese Bewegung sei im Nachgang wieder ab verkauft worden und der DAX sei erneut unter die 12.490/85 Punkte gefallen. Es sei dann bis zum Nachmittag in einer engen Box seitwärts gegangen, ohne dass der DAX wesentlich über die 12.480 Punkte hinausgekommen sei. Kurz vor Xetra-Schluss sei es dann noch zu einem scharfen Rücksetzer an die 12.415 Punkte gekommen. Dieser Rücksetzer sei aber nachbörslich zurückgekauft worden. Der DAX sei bei 12.485 Punkten aus dem Tageshandel gegangen.Die Experten von "day-trading-live.de" hatten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der DAX mit dem Überschreiten der 12.525/28 Punkte im Rahmen von dynamischen Aufwärtsbewegungen weiter bis in den Bereich der 12.538/40 Punkte laufen könnte. Die dynamische Aufwärtsbewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei um 1 Punkt überschritten worden, das Setup habe damit perfekt gepasst. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 12.426/24 Punkte nicht ganz an den nächsten Anlaufbereich der Experte bei 12.413/11 Punkten gegangen. Auch hier habe das Setup gut gegriffen.Chartcheck:Der DAX sei auch gestern nicht weitergekommen, obwohl er es geschafft habe, sich über die 12.500-Punkte-Marke zu schieben. Positiv sei, dass er es geschafft habe, negativ sei, dass dies ein Fehlausbruch gewesen sei. Damit bleibe alles beim alten. Der Bereich der 12.480/95 Punkte sei das Level, was der DAX per Stundenschluss überwinden müsse, um weiter in Richtung Norden zu laufen, wobei das Potenzial auch täglich geringer werde. Anlaufbereich wäre die 20-Tage-Linie (im Daily), die aktuell bei 12.590 Punkten verlaufe. Bärisch sei, dass es der DAX in acht Handelstagen nicht geschafft habe, sich über die 12.480/95 Punkte zu schieben und dort festzusetzen. Somit bestehe nach wie vor die Möglichkeit, dass es erneut an die 12.310/290 Punkte gehen könnte.Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag: