Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - DAX "Bullen KO" für die letzte mehrtägige Anstiegsstrecke von 11.865! Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) "Bullen-KO" wurde durch 12.272-1 nachgewiesen, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Das drehe den Trend um, was jeder Laie auch gut am "Bruch" der Trendlinie erkennen könne.



Arbeitsthese sei somit Folgende: Es würden vorerst keine DAX Hochs (>12.458) mehr kommen, selbst wenn der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) heute neue Allzeithochs (26.783+1) ausbilde! Von nun an würden allenfalls DAX Rebounds bis 12.270/12.275 oder bis 12.325/12.355 erscheinen. Seit dem "Bullen KO" (tieferes Tief) würden die kommenden DAX Ziele nun erst einmal unterseitig, vor allem für die oftmals obligatorische kurzfristige "Zweitstrecke abwärts" ungefähr bei 12.090 liegen. Alternativ: Bullisch werde es nur über 12.510/12.600, das sollte man freilich auch notieren, denn keine Konstellation sei unfehlbar. (01.10.2018/ac/a/m)