Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach dem von der US-Wahl und insbesondere von den Impfstoffhoffnungen ausgehenden, sehr deutlichen Kursschub des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Montag, beruhigte sich gestern das Handelsgeschehen am Aktienmarkt spürbar, berichten die Analysten der Helaba.Vor diesem Hintergrund würden die auf der Agenda stehenden Quartalsberichte die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Unter anderem würden die Bücher von Bechtle (ISIN: DE0005158703, WKN: 515870, Ticker-Symbol: BC8), Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF), E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF), LEONI (ISIN: DE0005408884, WKN: 540888, Ticker-Symbol: LEO, NASDAQ OTC-Symbol: LNNNF), Morphosys (ISIN: DE0006632003, WKN: 663200, Ticker-Symbol: MOR, Nasdaq OTC-Symbol: MPSYF), Patrizia Immobilien (ISIN: DE000PAT1AG3, WKN: PAT1AG, Ticker-Symbol: P1Z) und der Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb AG) (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker-Symbol: PBB) geöffnet.Mit dem zu Wochenbeginn vollzogenen Kurssprung des DAX seien gleich mehrfach harmonische Muster komplettiert worden. Hinzu komme, dass der Docht an der Tageskerze so ausgeprägt gewesen sei, wie letztmals am 23. März. Zudem eröffne das gestern entstandene Doji die Möglichkeit einer kurzfristigen Wendeformation. Komme es zu dieser, wäre ein Rücksetzer in Richtung der 55- und 100-Tagelinien (12.766/12.743) zu erwarten. Dann könnten die Karten neu gemischt werden. Auf der Oberseite würden sich Widerstände bei 13.232, 13.280, 13.314 und 13.338 Zählern definieren lassen. (11.11.2020/ac/a/m)