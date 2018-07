Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - " jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert, Sommer ist, was in deinem Kopf passiert ." heißt es im Song "Jetzt ist Sommer" der Wise Guys, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Dabei sei der "Kopf" - oder anders die Psychologie - der Marktteilnehmer im Rahmen des Börsengeschehens ein wichtiger Faktor. Insbesondere sei es spannend, wie die Marktteilnehmer während der Sommermonate "ticken" würden. Auf der Nordhalbkugel beginne der Sommer mit dem längsten Tag des Jahres, der oft der 21. Juni sei. Sein Ende finde er in unserer Untersuchung am 22. September, der sog. Tagundnachtgleiche. Dabei stelle sich die Frage, ob der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) für die Marktteilnehmer in dem o. g. Zeitraum eine potenzielle Sommerliebe sei? Diese Frage hätten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt innerhalb der Zeitreihe vom 30.12.1987 bis zum 31.05.2018 auf Tagesschlusskursbasis untersucht. Dabei schrumpfe, ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten und Steuern, eine Geldeinheit (GE) auf einen Endwert von rund 0,39 GE. Bleibe man jedoch den Sommermonaten fern und investiere außerhalb des oben genannten Zeitraums, wachse 1 GE auf stolze 31 GE an. Dabei liege dieser Endwert deutlich über dem des Buy & Hold-Ansatzes (12,54 GE, Volatilität 22% p.a.) und weise gleichzeitig mit rund 18% p.a. eine niedrigere Volatilität auf. (19.07.2018/ac/a/m)