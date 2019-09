Die Commerzbank habe einen aktualisierten Ausblick veröffentlicht. Der Kreditgeber erwarte für dieses Jahr kein Umsatzwachstum mehr, da sich das Firmenkundengeschäft deutlich verschlechtere. Das Unternehmen habe auch bekannt gegeben, dass es beschlossen habe, die Mehrheitsbeteiligung an der polnischen mBank (MBK.PL) zu verkaufen. Der Erlös aus dem Verkauf könnte 2 Mrd. EUR übersteigen und werde zur Finanzierung der Restrukturierung der Commerzbank verwendet, welche auch die vollständige Integration der Direktbank-Tochter Comdirect beinhalte.



Die nordamerikanische Tochtergesellschaft von HeidelbergCement habe das Zementwerk Keystone in Pennsylvania von Giant Cement gekauft. Das Werk verfüge über eine Produktionskapazität von 1,1 Mio. Tonnen Zement pro Jahr. Vor Abschluss der Transaktion müssten die Aufsichtsbehörden diese jedoch genehmigen. Es werde erwartet, dass die behördliche Zulassung in den kommenden Monaten erteilt werde.



Infineon verliere am Freitag aufgrund der Herabstufung durch das Bankhaus Metzler an Wert. Die Bank habe ihre Empfehlung für die Aktie von "halten" auf "verkaufen" gesenkt und das Kursziel auf 14,00 EUR gesetzt.



Die GEA Group habe durch J.P. Morgan eine Herabstufung erhalten. Die Empfehlung für das Lebensmittelunternehmen sei von "neutral" auf "underweight" gesenkt worden. Das Kursziel sei von 23,00 EUR auf 21,50 EUR angepasst worden, was einem Rückgang von 17% gegenüber dem gestrigen Schlusskurs entspreche. (27.09.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa starteten den Handel am Freitag trotz der enttäuschenden Sitzung gestern an der Wall Street höher, so die Experten von XTB.Der britische FTSE 100 steige dank der Schwäche des GBP am stärksten, während Aktien aus Polen und Italien in der Nähe ihrer gestrigen Schlusskurse auf der Stelle treten würden. WKN 846900 ) habe zu Beginn der gestrigen Sitzung die kurzfristige Abwärtstrendlinie sowie das 38,2% Fibo-Niveau der am 20. September begonnenen Abwärtsbewegung (12.260 Punkte) überwinden können. Danach seien die Bullen an einem Ausbruch am Widerstand bei 12.320 Punkten gescheitert. Der DAX habe jedoch zu Beginn des heutigen Handels einen weiteren Versuch unternommen. Bei einem Durchbruch könnte sich die Aufwärtsbewegung bis zur Marke von 12.370 Punkten erstrecken. In einem bärischen Szenario wäre eine Seitwärtsbewegung zwischen 12.260 und 12.320 Punkten möglich.