Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Ein dominierender Abwärtstrend kann an mehreren Faktoren festgemacht werden, so die Analysten der Helaba.Der US CBOE VIX sei in diesem Monat bereits über 100 Prozent geklettert. Für eine Entwarnung sei es zu früh. Denn beim V-DAX zeichne sich ein sogenanntes "Golden Cross" ab. Dies sei der Fall, wenn die 50- die 200-Tagelinie von unten nach oben kreuze. Aktuell würden sich die Averages immer mehr annähern. Zu den "altbekannten" Belastungsfaktoren wie der Haushaltsstreit zwischen der EU und Italien, steigenden Zinsen, der Angst vor einer weltweiten Konjunkturabschwächung oder dem Handelsstreit, insbesondere zwischen den USA und China würden sich zunehmend schwache US-Bilanzen hinzu gesellen.Die markante Support-Zone bei 11.140/11.145 Zählern sei am Freitag erneut unterschritten worden, abermals habe diese auf Schlusskursbasis verteidigt werden können. Die Tageskerze vom Freitag stelle sich als sogenannter "Hammer" dar. Derartige Candles würden häufig (temporäre) Richtungsänderungen einleiten. Allerdings sollten die Erwartungen an eine solche nicht zu hoch aufgehängt werden, da der Index bereits bei 11.320/11.341 Zählern auf relativ nachhaltige Widerstände treffen würde. Zudem gelte es zu beachten, dass der DAX-Kursindex eine seit dem Jahr 2009 bestehende Aufwärtstrendlinie auf Wochenschlusskursbasis durchbrochen habe. Positive Begleitumstände wie die überverkaufte Konstellation oder die Tatsache, dass der Support in Form des 61,8%-Retracements (5.132) zunächst habe verteidigt werden können, gelte es nicht über zu gewichten. Häufig würden markante Supports erst im zweiten Anlauf, dann mit hoher Dynamik durchbrochen. (29.10.2018/ac/a/m)