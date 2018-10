Ausblick: In den vergangenen Tagen sei die Abwärtsbewegung beim DAX deutlich volatiler geworden. Kurz vor dem Erreichen der langfristigen Aufwärtstrendlinie weise dieses Verhalten auf eine mögliche Gegenbewegung hin.



Die Short-Szenarien: Der übergeordnete Abwärtstrend sei weiter intakt und daher mit einer erneuten Abwärtswelle unter das aktuelle Tief zu rechnen. Sollte diese deutlich unter 10.980 Punkte führen, wäre sogar mit einer Verschärfung des Einbruchs zu rechen. In diesem Fall käme es zu weiteren Verlusten bis 10.910 Punkte und darunter bis an den Bereich um 10.840 Punkte. Der langfristige Aufwärtstrend wäre damit ebenfalls unterschritten.



Die Long-Szenarien: Steige der Index dagegen nach einem neuen Tief im Bereich von 11.000 Punkten oder ohne eine weitere Abwärtswelle über den Bereich um 11.250 Punkte an, könnte sich eine Erholungsphase anschließen, die zunächst bis 11.290 und 11.325 Punkte führen dürfte. Werde auch diese Hürde aus dem Weg geräumt, könnte der DAX zügig bis 11.430 Punkte ansteigen. Dort dürften die Bären wieder aktiv werden. Ein Ausbruch über die Marke hätte dagegen eine Kaufwelle bis 11.600 Punkte zur Folge. (29.10.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem eine kurzfristige Erholung beim DAX Mitte Oktober an der Hürde bei 11.865 Punkten gescheitert war, setzte sich der übergeordnete Abwärtstrend mit unverminderter Dynamik fort, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Unterstützungen bei 11.726 und 11.430 Punkten seien dabei zielstrebig unterschritten worden und auch die Zwischentiefs bei 11.230 Punkten hätten dem Ansturm der Bären nichts entgegensetzen können. Am vergangenen Donnerstag sei der Index bereits an die Zielregion bei 11.150 Punkten zurückgefallen. Die dort einsetzende Erholung sei am Freitag wieder abverkauft und mit 11.051 Punkten ein neues Jahrestief markiert worden. Im weiteren Handelsverlauf habe sich der Index jedoch von diesem Tief lösen und bis 11.200 Punkte klettern können.