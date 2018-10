Ausblick: Die Chance auf eine erste Gegenbewegung sei von den Bullen vergeben worden. Damit bestehe jetzt die akute Gefahr, dass sich der Abwärtstrend mit erhöhter Geschwindigkeit fortsetze.



Die Short-Szenarien: Sollte der DAX heute nicht deutlich über die Hürde bei 11.640 Punkten steigen, könnte ein direkter Kursrutsch bis 11.430 Punkte folgen. Diese Unterstützung dürfte den Ansturm der Bären vorübergehend aufhalten. Werde die Marke im Verlauf der nächsten Stunden und Tage jedoch ebenfalls durchbrochen, wäre mit einer Ausweitung des Abverkaufs bis 11.300 Punkte zu rechnen. Die nächste wirklich tragfähige Unterstützung liege allerdings erst bei 11.150 Punkten. Auf diesem Niveau könnte der Abwärtstrend allerdings in eine Stabilisierungsphase und sogar eine Trendwende übergehen.



Die Long-Szenarien: Auf der Oberseite bleibe die 11.726 Punkte-Marke die zentrale kurzfristige Hürde, die es zu überwinden gelte, um zumindest eine leichte Erholung zu starten. Sollte dies gelingen, könnte der DAX zunächst bis 11.820 Punkte und darüber an die ehemalige Unterstützung bei 11.865 Punkten steigen. Ob diese Marke jedoch in Richtung 12.000 Punkte überschritten werden könne, sei aufgrund der übergeordneten Abwärtsdynamik fraglich. (15.10.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche bestimmte eine massive Verkaufswelle den Handel beim DAX und drückte den Index unter die Unterstützungen bei 11.865 und 11.726 Punkten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Damit habe der Index die Seitwärtsrange der Vormonate nach unten verlassen und habe ein stark bearishes Signal generiert. In der Spitze sei der DAX bereits bis 11.518 Punkte eingebrochen, ehe die Bullen am Freitag einen ersten Erholungsversuch mit einem Aufwärtsgap gestartet hätten. Dieser Anstieg habe noch vor dem Erreichen der 11.726 Punkte-Marke gestoppt und der Index sei im Tagesverlauf wieder an das Ausgangstief bei 11.518 Punkten zurückgefallen.