Ausblick: In unmittelbarer Nähe zu den Jahrestiefs und einer langfristigen Aufwärtstrendlinie, tendiere der DAX aktuell seitwärts. Ein weiterer Abwärtsimpuls könnte bereits den nächsten starken Einbruch auslösen.



Die Short-Szenarien: Unterhalb von 11.300 Punkten seien die Bären weiter am Zug und könnten mit dem erneuten Bruch der 11.051 Punkte-Marke einen Angriff auf die 11.000 Punkte-Marke starten. Zudem wäre dann auch die nächste langfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten und somit ein weiteres, übergeordnet bearishes Signal generiert. Unter 11.000 Punkten wäre zunächst ein Abverkauf bis 10.930 Punkte wahrscheinlich. Unterhalb der Marke dürfte der DAX weiter nachgeben und bis 10.850 und ggf. sogar bis 10.550 Punkte einbrechen.



Die Long-Szenarien: Ein nachhaltiger Anstieg über 11.300 Punkte würde die Erholungsphase beim DAX zunächst bis an den Widerstand bei 11.430 Punkte ausdehnen können. Allerdings sollte man sich bereits dort auf eine Wiederaufnahme des Abwärtstrends gefasst machen. Sollte der Index dagegen auch über diese Hürde klettern, käme es zu einem Angriff auf den Widerstand bei 11.600 Punkten. (23.11.2018/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Erholung bei DAX an der Barriere bei 11.726 Punkten gescheitert war, ging der Index Ende Oktober in eine leicht abwärtsgerichtete Korrektur über, die zunächst unter die Unterstützung bei 11.430 Punkten führte, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.An der Haltemarke bei 11.300 Punkten habe die Käuferseite die drohenden weiteren Abwärtswellen ebenfalls nur kurzzeitig aufhalten können. Nach etlichen gescheiterten Angriffen auf die Unterstützung sei es in dieser Woche zum dynamischen Bruch der Marke und in der Folge zu einem Abverkauf gekommen, der den DAX auf ein neues Jahrestief bei 11.009 Punkten gedrückt habe. Seither habe sich der Index wieder über die 11.150 Punkte-Marke gearbeitet und sei in eine Erholung übergegangen.