Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit einem Tageshoch bei 12.715 Punkten konnte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am gestrigen Montag zwar eine in der vergangenen Woche aufgerissene Notierungslücke schließen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mehr sei den Bullen jedoch nicht vergönnt gewesen und wie bereits zu erwarten gewesen sei, habe das Schicksal in Form des angekündigten MACD-Verkaufssignals (auf Tagesbasis) seinen Lauf genommen. Zusammen mit der aktuell schlechten Saisonalität ergebe sich mächtig Gegenwind für den deutschen Blue-Chip-Index, so dass der erste Blick den Unterstützungen gelten müssten. So sei der Ende Juni, Anfang Juli etablierte Aufwärtstrend gerade noch intakt, wenngleich spätestens im heutigen Handel höchst gefährdet. Darunter stünde der horizontale Bereich um 12.470/12.500 Zähler unter Beschuss, ehe der vom Jahrestief ausgehende, derzeit im 12.300er-Bereich verlaufende Aufwärtstrend als wichtiger Stabilisator ins Spiel käme. Auf der Oberseite sorge dagegen die Kombination aus der 200-Tage-Linie sowie einem gut siebenwöchigen Abwärtstrend um 12.760/12.820 Zähler für massiven Widerstand. Darüber wären das Julihoch 12.886 Punkte, vor allem aber der 13.000er-Bereich ein logisches Ziel, wo sich ein entscheidendes Ringen zwischen Bullen und Bären abspielen könnte. (07.08.2018/ac/a/m)