Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) schlägt weiter Kapital aus dem Spurt über den charttechnischen Deckel der letzten Monate bei 15.803/15.811/15.808 Punkten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So sei den deutschen Standardwerten zum Wochenabschluss erstmals der Sprung über die Marke von 16.000 Punkten und mit 16.030 Punkten erneut ein neues Allzeithoch gelungen. Die Entwicklung schlage sich nicht nur in einem prozyklischen Investmentkaufsignal auf Point & Figure-Basis nieder, sondern auch per Wochenschlusskurs ergebe sich ein valider Ausbruch auf der Oberseite. Im "uncharted territory" jenseits des nächsten Tausenders würden die 138,2%-Fibonacci-Projektion bzw. das 161,8%-Pendant der Juli-Korrektur bei 16.097/16.276 Punkten zwei der wenigen verbliebenen Anlaufziele definieren. Auch aus Sicht des Wochencharts würden die eingangs erwähnten Ausbruchsmarken bei 15.800 Punkten eine engmaschige Absicherungsoption bieten. Darunter definiere das alte Allzeithoch von Mitte April bei 15.502 Punkten den nächsten Rückzugsbereich. Das Julitief (15.049 Punkte) gelte es dagegen selbst unter strategischen Gesichtspunkten in Zukunft nicht mehr zu unterschreiten. (16.08.2021/ac/a/m)



