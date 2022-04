Ausblick: Der Index habe nun zum wiederholten Mal den Widerstand bei 14.550 vor der Brust.



Das Long-Szenario: Damit sich die Erholung fortsetzen könne, müsste es jetzt per Tagesschluss über die Volumenspitze bei 14.550 gehen, wobei der Break idealerweise mit weiteren Gewinnen bestätigt werden sollte. Dabei könnten die Notierungen bis in den Bereich um 14.819/14.844 vordringen, der als nächster Widerstand einzustufen sei. Nachdem der DAX zuletzt Ende März an dieser Hürde gescheitert sei, sollte der Break hier ebenfalls auf Schlusskursbasis erfolgen. Darüber wäre Raum für einen Sprint an den GD100 (14.984) und die 15.000er Marke.



Das Short-Szenario: Auf der Unterseite könne die erste Haltestelle weiterhin bei 14.200 vermerkt werden; würden die Notierungen unter dieses Level fallen, stünde die 14.000er Barriere als Unterstützung bereit. Tauche der Index allerdings unter dieses Niveau ab, müsste ein Test der Volumenspitze bei 13.950/13.925 einkalkuliert werden, bevor ein Abstieg an das Vor-Corona-Top bei 13.795 möglich würde. Sollten die Kurse an dieser Haltelinie nach unten abrutschen, wäre mit einer Beschleunigung der Abwärtsbewegung bis in den Bereich um 13.600 zu rechnen, wobei ein Überschießen bis an die Volumenspitze bei 13.240/13.200 nicht ausgeschlossen werden könnte. (22.04.2022/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) setzte seinen Hochlauf am gestrigen Donnerstag fort, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Schon zur Eröffnung bei 14.376 hätten die Blue Chips an die Aufwärtsbewegung angeknüpft und seien im weiteren Verlauf bis auf das Intraday-Top bei 14.598 Punkten gestiegen, womit das bisherige Monatshoch vom 5. April bei 14.603 nur ganz knapp verpasst worden sei. Am Nachmittag hätten die Notierungen etwas Tempo herausgenommen und sich mit einem Endstand bei 14.502 (+1%) über die Ziellinie geschoben. Damit habe der DAX weiter Boden gutgemacht, der Ausbruch über die hartnäckige Hürde an der Volumenspitze bei 14.550 sei jedoch - wieder einmal - nur im laufenden Handel geglückt.