Paris (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) fiel infolge des EZB-Zinsentscheids nach erster positiver Reaktion deutlich zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Kursrutsch über 300 Punkte habe den Index wieder an den zuvor per Gap überwundenen Abwärtstrend zurückgebracht. Auf Tagesbasis sei diese Kurslücke geschlossen, auf Stundenbasis hätten knapp acht Punkte bis zur Marke von 12.290 Punkten gefehlt. Die technische Gegenreaktion am Freitag habe bei 12.414 Punkten ein Mindestziel erreicht.



Das Maximalziel für eine Gegenbewegung im Abwärtstrend betrage 12.485 Punkte. Diese Marke bilde also einen Schlüssel auf der Oberseite für die kommenden Tage. Auf der Unterseite biete das Zwischentief bei 12.365 Punkten Halt. Von dort aus seien im heutigen Handel Zwischenerholungen möglich. Falle der DAX per Stundenschlusskurs unter 12.350 Punkte, wäre erneut ein Test der 12.299-Punkte-Marke einzuplanen. Im Idealfall schließe der Index dann auch das Gap bei 12.290 Punkten vollständig. Steige der Index über 12.450 Punkte, könnte er die Erholung auf 12.485 Punkte fortsetzen. (29.07.2019/ac/a/m)



