Ausblick: Der DAX befinde sich in totaler Euphorie und springe fast täglich um mehrere 100 Punkte an. Eine Übertreibung, auf die auch wieder Ernüchterung folgen dürfte, möglicherweise mit den Zahlen der Unternehmen zum 2. Quartal, wenn das ganze Ausmaß der Corona-Krise sichtbar werde.



Die Short-Szenarien: Der DAX drehe am Widerstand des fallenden Trendkanals im Tageschart wieder nach unten ab und nehme Kurs auf die Kurslücken bei 12.055 und 11.729 Punkten. Falle der DAX auch wieder unter den 200er EMA bei 11.735 Punkten, wäre dies ein erstes deutliches Schwächesignal. Die Lage für den DAX würde sich aber erst wieder deutlich unter dem Fibonacci-Fächer im Wochenchart bei 11.200 Punkten eintrüben. Dann wäre mit einem weiteren Rücklauf zur Kurslücke und Unterstützung bei 11.575 Punkten zu rechnen.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne in den fallenden Trendkanal eindringen und die Aufwärtsdynamik beibehalten. Die nächste Anlaufmarke wäre dann die obere Trendkanalbegrenzung bei 13.130 Punkten. (04.06.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX kennt nach dem Durchbruch über den langfristigen Fibonacci-Fächer im Wochenchart bei 11.150/11.200 Punkten nur noch eine Richtung: nach Norden, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Unter der Ausbildung zahlreicher Kurslücken auf der Unterseite stürme der DAX weiter voran. Angetrieben vor allem durch die enorme Liquidität der Notenbanken und nicht durch die rosige weltweite wirtschaftliche Lage. Am Mittwoch habe der DAX zeitweise bereits die Marke von 12.500 Punkten erobern können, nachdem er am Tag zuvor noch bei 12.021 Punkten aus dem Handel gegangen sei. Die mittlerweile sieben Kurslücken auf der Unterseite würden trotzdem zur Vorsicht mahnen. Kurslücken würden in der Regel wieder geschlossen. Dies brauche nicht sofort geschehen, aber dass alle sieben Kurslücken offen bleiben würden, sei eher unwahrscheinlich.