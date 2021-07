Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Montag rutschte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) angesichts bestehender Risikofaktoren bis auf 15.048 Punkte ab, gestern wurde ein Tageshoch bei 15.578,75 Zählern markiert, fast so als hätte sich an den Rahmenbedingungen wesentliches geändert, was jedoch nicht der Fall ist, berichten die Analysten der Helaba.Weiterhin werde auch die Quartalsberichtssaison die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Heute würden in den USA die Bücher unter anderem von American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, NYSE Ticker-Symbol: AXP), Honeywell (ISIN: US4385161066, WKN: 870153, Ticker-Symbol: ALD, NYSE Ticker-Symbol: HON), Kimberly-Clark (ISIN: US4943681035, WKN: 855178, Ticker-Symbol: KMY, NYSE-Symbol: KMB) und Schlumberger (ISIN: AN8068571086, WKN: 853390, Ticker-Symbol: SCL, NYSE-Symbol: SLB) geöffnet. Hierzulande stehe die HV der Porsche SE (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF) auf der Agenda.Zuletzt habe sich das kurzfristige Chartbild des DAX aufgehellt, ausgehend vom Zwischentief seien rund 500 Indexpunkte aufgeholt und damit die zu Wochenbeginn eröffnete Kurslücke wieder geschlossen worden. Zudem sei das 61,8%-Retracement (Bezugspunkte 15.810/15.048) bei 15.519 Zählern und die auf dem gleichen Niveau verlaufende 55-Tagelinie wieder erreicht bzw. leicht übersprungen worden. Insofern stehe die Frage im Raum, ob es sich beim Rutsch auf die 15.048er Marke um einen "False Break" gehandelt habe, oder aber der Abwärtsimpuls wieder aufgenommen und in der Konsequenz tiefere Tiefs erreicht würden. (23.07.2021/ac/a/m)