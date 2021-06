Weitere Suchergebnisse zu "DAX (Kurs)":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seismograph für das Risiko und Taktgeber auf der Oberseite - der Kursverlauf der deutschen Standardwerte - ohne Berücksichtigung der Dividenden - ist derzeit beides, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Sie würden im Sinne des vorsichtigen Kaufmannes mit der Unterseite anfangen: Erst zuletzt sei dem DAX-Kursindex (ISIN: DE0008467440, WKN: 846744) mit dem Spurt über die Hochpunkte von 2015 und 2018 bei 6.340/6.444 Punkten das Lüften des entscheidenden charttechnischen Deckels der letzten 20 Jahre gelungen. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs gar nicht erst aufkommen zu lassen, würden sich die angeführten Ausbruchsmarken als engmaschige Absicherung anbieten. Der knappe Stop-Loss bei rund 6.400/6.300 Punkten unterstreiche den Hauptnutzen der Analyse des Kursindex: Hier erfolge eine potenzielle negative Weichenstellung vermutlich früher als beim Performanceindex. Eine gewisse Frühwarnfunktion sei also gegeben! Nach Norden bilde indes der ehemalige Haussetrend seit 2009 (akt. bei 6.665 Punkten) zusammen mit dem bisherigen Rekordstand (6.685 Punkte) einen wichtigen Kreuzwiderstand. Ein Sprung über diese Hürden dürfte deshalb nochmals ein neues Aufwärtsmomentum entfachen. Lohn der Mühen wäre ein Anlauf auf die 138,2%-Fibonacci-Projektion des gesamten 2020er-Rückschlags (7.079 Punkte). "Make or break" laute derzeit also die Devise. (25.06.2021/ac/a/m)