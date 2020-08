Weitere Suchergebnisse zu "DAX (Kurs)":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit Blick auf den nahenden Monatsultimo bietet sich mal wieder eine Analyse des DAX-Kursindex (ISIN: DE0008467440, WKN: 846744) an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Der Blick auf die deutschen "blue chips" - ohne Berücksichtigung der Dividenden - teste dank der positiven Augustperformance erneut das an dieser Stelle regelmäßig diskutierte Schlüssellevel von 5.600 Punkten. Auf diesem Niveau falle die 38-Monats-Linie (akt. bei 5.568 Punkten) mit diversen alten Hoch- und Tiefpunkten sowie einem Fibonacci-Level (5.644 Punkte) zusammen. An der Tatsache, dass der Kursindex zuletzt drei Monatshochs in diesem Dunstkreis ausgebildet habe, könnten Anleger die Relevanz der angeführten Barrieren erkennen. Interessant sei in diesem Zusammenhang der Blick auf den MACD, denn der Trendfolger arbeite auf Monatsbasis an einem neuen Einstiegssignal. Gelinge der Befreiungsschlag, dann dürften die deutschen Standardwerte das bisherige Jahreshoch von Februar bei 6.137 Punkten wieder ins Visier nehmen. Danach definiere das Allzeithoch von Anfang 2018 bei 6.444 Punkten den nächsten Widerstand. Um die Ausbruchschance zu erhalten, sollten das Aktienbarometer in Zukunft nicht mehr unter das Tief von Ende Juli bei 5.322 Punkten zurückfallen. (31.08.2020/ac/a/m)