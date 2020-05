Ausblick: Der DAX habe mit dem kräftigen Vortagesanstieg erneut Stärke zeigen können. Allerdings sei die Seitwärtsbewegung seit April weiterhin intakt.



Die Short-Szenarien: Der DAX schaffe nach dem starken Vortagesanstieg keinen Durchbruch über den massiven Widerstandsbereich zwischen 11.100/11.150 Punkten, wo der Fibonacci-Fächer im Wochenchart verlaufe. Drehe der DAX erneut nach unten ab, dürfte zunächst das Eröffnungsgap vom Vortag angelaufen werden. Darunter dürften die Bären erneut Kurs auf die Unterstützung bei 10.300 Punkten nehmen. Unter 10.300 Punkte würde sich die Lage für den DAX deutlich eintrüben und ein weiterer Kursrutsch bis zum offenen Gap bei 10.097 und zu runden Marke von 10.000 Punkten wahrscheinlich werden. Unter 10.000 Punkte dürfte sich die Abwärtsdynamik erneut verstärken und das Gap bei 9.626 Punkten ins Visier der Bären rücken.



Die Long-Szenarien: Der DAX könne weiter ansteigen und den Fibonacci-Fächer überwinden. In der Folge wäre dann mit einem Hochlauf zum offenen Gap bei 11.447 Punkten zu rechnen. (19.05.2020/ac/a/m)







Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX konnte am Vortag direkt mit einem großen Aufwärtsgap in den Handel starten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Nachdem der DAX am Freitag noch bei 10.465 Punkten aus dem Handel gegangen sei, habe der DAX zur Vortagseröffnung direkt bei 10.683 Punkten notiert und im weiteren Tagesverlauf immer mehr zulegen können. Per Handelsschluss habe der DAX um 5,67% auf 11.058,87 Punkte explodiert. Damit befinde sich der DAX erneut direkt im Bereich des steigenden Fibonacci-Fächers im Wochenchart, der im Mai nur leicht höher bei 11.150 Punkten verlaufe. Ein weiterer Anstieg über diesen Fibonacci-Fächer sei nach dem vorherigen starken Hochlauf eher unwahrscheinlich. Der DAX sei überkauft und dürfte zunächst einen Rücklauf starten. Vorbörslich notiere der DAX am frühen Dienstagmorgen auch etwas tiefer bei 11.030 Punkten.