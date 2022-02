Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Zürich (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Seit Anfang Oktober befindet sich DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) in einer breiten, hochvolatilen Seitwärtsbewegung, die auf der Oberseite durch das Doppeltop am Rekordhoch bei 16.290 Punkten begrenzt wird, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.



An die Unterseite der Range sei der Index in den letzten Wochen im Rahmen einer weiteren Verkaufswelle eingebrochen und habe Ende Januar mit der Rückeroberung der Unterstützung bei 15.015 Punkten ein starkes Verkaufssignal verhindert. Die anschließende Erholung sei aber ihrerseits Mitte der vergangenen Woche am Widerstand bei 15.724 Punkten gestoppt worden. Es sei der nächste steile Kursrutsch gefolgt, der bis zum Freitag für ein Abtauchen des Index auf knapp 15.000 Punkte gesorgt habe.



Ausblick: Der DAX bleibe angeschlagen und tänzle auf einem Drahtseil über einem kurzfristigen Verkaufssignal. Die Bären müssten nur noch den letzten Schritt gehen. Die Short-Szenarien: Bei einem nachhaltigen Abverkauf unter 15.015 Punkte wäre ein weiteres Short-Signal aktiviert und damit der Weg für eine Verkaufswelle bis an die markante Unterstützung bei 14.804 Punkten frei. An dieser Stelle könnte der DAX eine deutliche Erholung starten, die ihn durchaus wieder bis auf 15.200 Punkte tragen könnte. Sollte der Wert allerdings unter die Unterstützung bei 14.804 Punkte fallen, stünde eine Ausweitung der Baisse bis 14.700 und 14.650 Punkte an. Die Long-Szenarien: Bei einer Rückeroberung der 15.200 Punkte-Marke hätte der DAX zwar den Abwärtstrend noch nicht überwunden, aber dennoch die unmittelbare Gefahrenzone wieder nach oben verlassen. In diesem Fall könnte eine Erholung bis 15.501 Punkte führen. Dort dürften die Bären aber ein weiteres Mal zuschlagen. Steige der Index dagegen auch über diese Hürde an, könnte der zentrale Widerstand bei 15.724 Punkten angelaufen werden. (07.02.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >