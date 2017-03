Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verhielt sich im Wochenverlauf bei 350 Punkten verhältnismäßig volatil, so die Analysten der SÜDWESTBANK AG.



Die negative Entwicklung des Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe ihn kurzfristig auf ein Monatstief von 11.850,27 Zählern fallen lassen. Der Deutsche Aktienindex habe sich aber relativ schnell erholt und liege wieder über der 12.000-Punkte-Marke. Aktuell notiere der DAX bei 12.034 Punkten. "Wir rechnen weiterhin mit Kursen über 12.000 Zählern und einer nachhaltigen Steigung", erkläre Manfred Mühlheim, Bereichsleiter Asset Management bei der SÜDWESTBANK.



Die europäische Gemeinschaftswährung habe sich im Wochenverlauf in einem Seitwärtstrend zwischen 1,0721 und 1,0820 US-Dollar bewegt und habe nur knapp an ihrem Jahreshoch bei 1,0850 US-Dollar vorbeigeschrammt. Als Grund für den Auftrieb nenne der Finanzmarktexperte die chaotischen Zustände in der US-Administration. "Aufgrund der gestiegenen Inflation und der starken wirtschaftlichen Entwicklung in den USA gehen wir weiterhin von einem starken US-Dollar aus und erwarten somit fallende Kurse für den Euro", so Mühlheim. Der Goldkurs habe im Wochenverlauf ein neues Monatshoch von 1.253,220 US-Dollar erreicht. (24.03.2017/ac/a/m)